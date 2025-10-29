Caso Paulo Guilherme: menino encontrado morto em mala é sepultado em Belém

Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, que foi encontrado morto dentro de uma mala em Belém, foi sepultado em um cemitério particular no bairro do Tapanã, na manhã desta quarta-feira (29). Familiares e amigos participaram da cerimônia fúnebre marcada por comoção e pedidos por justiça.

O corpo chegou ao local do enterro por volta de 9h. Muitas pessoas conhecidas da família e outros moradores que se solidarizaram com o caso também participaram da despedida.

Desde o velório, que ocorreu em uma igreja evangélica na terça-feira (28), muitas homenagens foram feitas a Paulo Guilherme. Ainda durante a noite, moradores realizaram uma motociata pelas ruas do bairro da Marambaia, onde o menino morava com a família. O ato terminou com uma queima de fogos e muitos aplausos na praça local.

Crime

O corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi encontrado dentro de uma mala na tarde de segunda-feira (27), em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém. A criança estava desaparecida desde a noite de domingo (26) e foi localizada com uma roupa diferente daquela que usava no momento do desaparecimento.

O principal suspeito do crime, um catador de lixo que já tinha passagens por dois estupros, foi morto a pedradas e pauladas por vizinhos da vítima na noite de segunda-feira (27). Moradores afirmam que o celular do homem continha fotos de crianças e da mala que teria sido usada para esconder o corpo do menino. A Polícia Civil investiga o caso por meio da Divisão de Homicídios.