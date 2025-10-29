Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Caso Paulo Guilherme: menino encontrado morto em mala é sepultado em Belém

O enterro ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), no bairro do Tapanã

O Liberal
fonte

Paulo Guilherme, menino de 6 anos encontrado morto em mala, é sepultado em cemitério de Belém. (Foto: Redes Sociais)

Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, que foi encontrado morto dentro de uma mala em Belém, foi sepultado em um cemitério particular no bairro do Tapanã, na manhã desta quarta-feira (29). Familiares e amigos participaram da cerimônia fúnebre marcada por comoção e pedidos por justiça.

O corpo chegou ao local do enterro por volta de 9h. Muitas pessoas conhecidas da família e outros moradores que se solidarizaram com o caso também participaram da despedida.

Desde o velório, que ocorreu em uma igreja evangélica na terça-feira (28), muitas homenagens foram feitas a Paulo Guilherme. Ainda durante a noite, moradores realizaram uma motociata pelas ruas do bairro da Marambaia, onde o menino morava com a família. O ato terminou com uma queima de fogos e muitos aplausos na praça local.

Crime

O corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi encontrado dentro de uma mala na tarde de segunda-feira (27), em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém. A criança estava desaparecida desde a noite de domingo (26) e foi localizada com uma roupa diferente daquela que usava no momento do desaparecimento.

O principal suspeito do crime, um catador de lixo que já tinha passagens por dois estupros, foi morto a pedradas e pauladas por vizinhos da vítima na noite de segunda-feira (27). Moradores afirmam que o celular do homem continha fotos de crianças e da mala que teria sido usada para esconder o corpo do menino. A Polícia Civil investiga o caso por meio da Divisão de Homicídios.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

caso paulo guilherme

criança encontrada morta dentro de mala
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

PC investiga caso de homem suspeito de invadir casa e beijar criança em Itaituba

O suspeito foi detido na manhã de terça-feira (28), na comunidade Jardim do Ouro

29.10.25 15h51

DESPEDIDA

Caso Paulo Guilherme: menino encontrado morto em mala é sepultado em Belém

O enterro ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), no bairro do Tapanã

29.10.25 15h10

SEGURANÇA

Inteligência dos órgãos de segurança pública do Pará monitora movimentos de facção criminosa

Secretário de Segurança Ualame Machado garantiu que a população pode ficar tranquila

29.10.25 13h11

POLÍCIA

Seis paraenses estão entre os mortos na megaoperação no Rio de Janeiro; saiba quem são

Pelo menos onze paraenses identificados pela inteligência policial fluminense, alguns com histórico de envolvimento em facções criminosas

29.10.25 11h34

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Seis paraenses estão entre os mortos na megaoperação no Rio de Janeiro; saiba quem são

Pelo menos onze paraenses identificados pela inteligência policial fluminense, alguns com histórico de envolvimento em facções criminosas

29.10.25 11h34

POLÍCIA

Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; acusado foi espancado por populares

27.10.25 21h50

POLÍCIA

Homem é morto com tiros no rosto por motociclista na Praça do Relógio, em Belém

Testemunhas relataram à Polícia Civil que a vítima trabalhava no local quando um homem, que estava vestido com blusa de mototáxi e conduzia uma motocicleta Honda Bros vermelha, se aproximou e efetuou disparos contra a vítima

29.10.25 8h25

COP 30

Comando Marajoara é ativado para a COP 30 e mobiliza mais de sete mil militares em Belém

Uma grande formatura de Apronto Operacional será realizada na Base Aérea de Belém, na quarta-feira (28)

29.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda