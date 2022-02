Caso Matteo: Raquel Travassos, acusada de matar o namorado Matteo, vai a júri popular

Raquel Silva Travassos, acusada de matar em 21 de junho de 2021, o namorado Matteo Lima dos Santos, em Santarém, vai enfrentar o Tribunal do Júri Popular pelo crime de homicídio duplamente qualificado. A decisão é do juiz titular da 3ª Vara Criminal, privativa do Tribunal do Júri, Gabriel Veloso de Araújo, durante audiência de instrução e julgamento do caso na manhã desta segunda-feira.

VEJA MAIS

Raquel está presa desde o dia 27 de janeiro deste ano, por ter descumprido medidas cautelares. A jovem estava respondendo ao processo criminal em liberdade condicionada a medidas cautelares desde o dia 14 de julho de 2021. Após denúncias de descumprimento das medidas, foi decretada a prisão.

A defesa tem prazo para recorrer da decisão de pronúncia da acusada. Se houver recurso, os autos serão enviados ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Caso não haja recurso, será dado início a 2ª fase do procedimento para após especificação das provas pelas partes a serem produzidas em plenário ser marcado o Tribunal do Júri.