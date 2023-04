Caso Líbia: morte de biomédica é reconstituída em Santarém

Na noite de quinta-feira, 20, as polícias Civil (PC) e Científica (PCP) do Pará realizaram a simulação da morte da biomédica Líbia Tavares dos Santos, 29, que aconteceu no dia 22 de fevereiro deste ano, em Santarém, oeste do Pará. A reconstituição contou com a presença da suspeita do crime, a também biomédica Jussara Nadiny Cardoso Paixão, que está em liberdade provisória desde o dia 28 de março.

A reconstituição aconteceu no mesmo local onde, na madrugada de 22 de fevereiro, Líbia foi morta, a avenida Sérgio Henn, que foi interditada para o trabalho. Conforme as investigações policiais até aqui, Líbia teria sido arremessada do capô do carro conduzido por Jussara. No momento em que a suspeita freou o veículo, a vítima caiu no chão, bateu violentamente a cabeça e morreu. A polícia refez os últimos momentos do encontro entre Jussara e a vítima. Uma policial civil simulou a participação de Líbia na cena, com a condução do delegado William Richer, acompanhado de peritos da PCP e investigadores da PC.

Há lacunas que precisam ser esclarecidas pela investigação e, a pedido do Ministério Público, as novas diligências determinadas pela Justiça vão ajudar na conclusão do inquérito policial e, consequentemente, no indiciamento definitivo de Jussara Nadiny. Segundo informações repassadas ao portal O Estado Net, a reconstituição do acidente pretende indicar a velocidade estimada em que o veículo dirigido por Jussara Nadiny estava no momento do acidente.

Durante a simulação, Jussara repetiu ao menos cinco vezes o trajeto, contando a sua versão dos fatos. A irmã de Líbia e os amigos também refizeram o percurso sob os olhares dos peritos, policiais e muitos curiosos. De acordo com o delegado William Richer que preside o inquérito, faltam apenas três diligências para que o inquérito seja concluído.

O caso

Segundo consta no inquérito, Jussara e Líbia teriam se desentendido durante uma discussão no bar Fuleragem, localizado na praça Elias Pinto, no bairro Prainha, na madrugada do dia 22 de fevereiro. Após deixarem o estabelecimento, elas voltaram a se reencontrar na avenida Sérgio Henn.

Líbia se colocou em frente ao veículo de Jussara, que começou a dirigir mesmo assim e Líbia subiu no capô do veículo. Jussara acelerou o carro por alguns metros com a vítima sobre o capô até frear bruscamente, fazendo com que Líbia caísse e batesse a cabeça no asfalto.

Jussara Cardoso está em liberdade provisória desde o último dia 28 de março, após ter sido presa em flagrante e ter tido o pedido de liberdade negado duas vezes.