Caso ex-sinhazinha: paraenses são suspeitos de integrarem seita religiosa e promoverem uso de drogas

Quatro dos cinco suspeitos de integrarem uma seita religiosa em Manaus, no Amazonas, responsáveis por fornecer e distribuir a substância ketamina, além de incentivar e promover o uso da droga de forma recreativa, são paraenses. E são: Ademar Farias Cardoso Neto, natural de Belém; Cleusimar Cardoso Rodrigues, de Oriximiná; Claudiele Santos da Silva, de Monte Alegre; e Marlisson Vasconcelos, também de Monte Alegre. Dentre esses quatro suspeitos, apenas Marlisson não foi preso e segue sendo procurado pela polícia. A ex-sinhazinha do boi-bumbá Garantido, Djidja Cardoso, encontrada morta na terça-feira (28/5), em sua residência em Manaus, teve seu nome ligado ao caso. A razão dessa relação é por conta de Ademar e Cleusimar serem, respectivamente, irmão e mãe dela. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a suspeita é que a Djidja possa ter sofrido uma overdose devido ao uso indiscriminado da ketamina durante um dos rituais da seita religiosa liderada pela família.

