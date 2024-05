Mãe e irmão de Djidja Cardoso lideravam seita religiosa com personagens da Bíblia

A Polícia Civil do Amazonas descobriu que a mãe e o irmão de Djidja Cardoso, a ex-sinhazinha do Boi Garantido, do Festival de Parintins, encontrada sem vida nesta última terça-feira (28), lideravam uma seita religiosa. Segundo a corporação, Clausimar (mãe) e Ademar Cardoso (irmão) comandavam um grupo chamado “Pai, Mãe, Vida”. Ainda conforme a investigação, o irmão da ex-sinhazinha era o líder da organização e acreditava ser Jesus, enquanto a genitora seria Maria e Djidja interpretava Madalena.

Ainda segundo o inquérito policial, a mãe e o irmão de Djidja eram responsáveis pelo fornecimento e distribuição da substância ketamina - um anestésico de uso humano e veterinário que se tornou uma droga ilícita na década de 1980 - além de incentivarem e promoverem o uso da droga de forma recreativa.

O irmão e a mãe de Djidja foram presos em Manaus, nesta quinta-feira (30/5), junto de funcionárias do salão beleza Belle Femme, que davam suporte para a seita.

A PC também investiga se há relação entre a morte de Djidja e a atuação do grupo, uma vez que existem suspeitas de que Djidja tenha morrido por overdose de ketamina.

Alvos da operação

Ademar Farias Cardoso Neto (irmão de Djidja)

Cleusimar Cardoso Rodrigues (mãe de Djidja);

Verônica da Costa Seixas (gerente do salão);

Marlisson Vasconcelos Dantas (cabeleireiro do salão);

Claudiele Santos da Silva (maquiadora do salão).

.(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)