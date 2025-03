Casal ligado a facção criminosa é preso pela Polícia Civil no Maranhão

Um casal que ocupava uma posição de destaque em uma facção criminosa foi preso na manhã desta sexta-feira (7) pela Polícia Civil do Pará, em São Luís, capital do Maranhão. Os dois presos, segundo a polícia, exerciam os cargos de conselheiro-geral e conselheira-geral das dívidas do estado. A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

O casal foi localizado em uma residência de alto padrão. Segundo a polícia, os suspeitos levavam uma vida de luxo. A mulher presa está envolvida em mais de 40 inquéritos policiais por crimes cometidos em diversos estados do país.

“Durante as diligências nós apreendemos documentos falsos e diversos aparelhos celulares que vão contribuir para a continuidade das nossas investigações. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça”, afirmou o delegado Fausto Bulcão, titular da DRCO.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém. A Polícia Civil continua investigando o casal na tentativa de localizar outros possíveis envolvidos nos crimes.