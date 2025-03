Facção criminosa é presa em Aurá pela Polícia Civil do Pará

Na última sexta-feira (28/02), a Polícia Civil do estado do Pará prendeu três homens investigados por integrar uma facção criminosa atuante nas cidades de Xinguara e Tucumã. Um dos suspeitos ocupa um cargo de destaque dentro do crime organizado.

A ação, denominada operação Parabellum, foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), que pertence à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), ambas subordinadas à Diretoria de Polícia Especializada (DPE).

Durante a operação, um dos alvos foi encontrado em um veículo, onde os policiais apreenderam um tablete de maconha. Além disso, nas residências dos suspeitos, foram localizadas diversas porções de maconha e óxi.

De acordo com o delegado Fausto Bulcão, diretor da DRCO, "nossas equipes também apreenderam três armas de fogo: uma espingarda calibre 12, uma pistola 9mm e uma submetralhadora artesanal calibre .40".

Na residência de um dos presos, também foram encontrados materiais para a fabricação de armas de fogo de maneira artesanal. Ele é suspeito de fornecer armamento para a facção criminosa.

Documentos, munições e aparelhos celulares foram igualmente apreendidos pelas equipes da PCPA. Os detidos foram levados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

O delegado Breno Ruffeil, diretor da DRFC, informou que, até o momento, a operação Parabellum II - Aurá já resultou em 19 prisões de membros da facção na região, além da apreensão de mais de 80 quilos de maconha, três armas de fogo, munições e celulares.

As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no crime organizado.