Casal é preso suspeito de tráfico de drogas em Magalhães Barata

Um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas na cidade de Magalhães Barata, no nordeste do Pará. Os investigados foram capturados na última quinta-feira (20/02), após apurações da Operação Longa Manus, que apontavam a comercialização de entorpecentes na região. A Polícia Civil realizou uma ação e cumpriu os dois mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra os investigados.

Os suspeitos viviam na região de Calafate, zona rural da cidade. As investigações iniciaram após informações sobre o crime de tráfico de drogas entre a região de Marudazinho, pertencente ao município de Marapanim, e Calafate, que pertence a Magalhães Barata. Durante as apurações, a polícia chegou ao casal suspeito. No entanto, segundo as informações policiais, os mandados somente foram expedidos depois que dois homens foram presos e, ao serem questionados, apontaram o casal como sendo o fornecedor das drogas.

Comprovado o envolvimento dos dois na comercialização de entorpecentes, o casal foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. O nome da operação, “Longa Manus”, faz referência à expressão em latim "mão longa", significando que até nos lugares mais distantes, a lei deve alcançar.