Suspeito de tráfico de drogas é preso em Castanhal

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (20), Kristhiney Moraes da Costa, de 30 anos, pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Jaderlândia, no conjunto Bom Jesus, em Castanhal, durante diligências investigativas conduzidas por agentes da 12ª Seccional Urbana do município.

Segundo a polícia, com o suspeito foram encontradas duas porções de cocaína, totalizando 160 gramas da substância. Diante do flagrante, ele foi conduzido para a delegacia e apresentado à autoridade policial, onde foi autuado conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas.

Kristhiney já possuía antecedentes criminais por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as demais circunstâncias do caso.