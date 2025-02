Operação prende quatro suspeitos de tráfico de drogas e tentativa de homicídio em Baião

Quatro homens foram presos nesta quinta-feira (20), no município de Baião, durante a operação “Silêncio” realizada pela Polícia Civil do Pará. De acordo com as investigações, um dos presos responderá p​or tentativa de homicídio qualificado, enquanto os outros três foram detidos por tráfico de drogas e associação criminosa.

“A operação começou com intuito de investigar a tentativa de homicídio que ocorreu em fevereiro do ano passado, no terminal rodoviário da cidade. Durante as investigações, analisamos imagens das câmeras de segurança e recebemos denúncias anônimas sobre o caso”, explicou o delegado Mhoab Kayan, superintendente regional.

A polícia identificou três suspeitos envolvidos diretamente no crime: o responsável por pilotar a motocicleta usada na fuga após o ataque, o mandante do crime e o autor dos disparos contra a vítima. Ao cumprir um mandado de busca na casa do mandante, os policiais encontraram drogas e materiais relacionados ao tráfico, resultando na prisão dele em flagrante e de mais três homens, que faziam parte da rede de distribuição de entorpecentes na área.

Durante as buscas, a polícia descobriu que o autor dos disparos já havia morrido meses antes. Ele tinha condenações por tráfico de drogas e homicídio e fazia parte de uma organização criminosa.

As equipes continuam em busca do condutor da motocicleta, que segue foragido. Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares, armas de fogo, munições e drogas. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.