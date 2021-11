Casal é preso suspeito de matar servidor público na mata da Ceasa

O casal Charles Ferreira de Araújo e Paul Lenor Fros dos Santos foi preso, na madrugada desta sexta-feira (5), por envolvimento na morte do servidor público de Igarapé-Miri Jonas Dabe Lima, encontrado morto na Mata da Ceasa em 18 de setembro deste ano.

Segundo o delegado Luis Xavier, da Divisão de Homicídios, os dois foram presos em Igarapé-Açú, nordeste paraense. Até o momento, não há indícios que o ação tenha envolvimento com homofobia, como foi especulado na época. Contudo, o caso ainda está em apuração.

VEJA MAIS:

Paul disse que tinha envolvimento com Jonas e o rapaz devia dinheiro para ele. No dia do crime, ele criou um perfil falso e marcou um encontro com a vítima. Chegando ao local, em um carro dirigido por Charles, Paul se revelou e disse “lembra de mim?”. Nesse momento houve uma luta, envolvendo um sufocamento e um esfaqueamento, que mataram Jonas.

Depois do crime, o casal ainda deixou o corpo de Jonas no carro, voltando só no dia seguinte para desovar o corpo na mata da Ceasa. O corpo de Jonas só foi achado dois dias depois da morte. A Polícia Civil começou as investigações, encontrado o casal na zona rural de Igarapé Açú, após denúncias de moradores.