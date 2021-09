Corpo encontrado em uma área de mata, no Curió-Utinga, é de homem que estava desaparecido

O corpo de Jonas Dabe Melo, de 40 anos, foi encontrado, neste sábado (18), no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Natural de Igarapé-Miri, onde era funcionário público, ele estava desparecido desde quinta-feira. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 27° Batalhão, com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental, realizaram buscas, que culminaram com a localização de um corpo, em uma área de mata no ramal da Fazenda, próximo à estrada da Ceasa.

Jonas Dabe Melo foi vítima de homicídio (Reprodução / Redes Sociais)

A PM acrescentou que permaneceu no local até a chegada de equipes do Centro de Perícias Científica Renato Chaves (CPCRC), que fez o levantamento de local, e intensificou as buscas para identificar e prender os suspeitos.

Depois, nas redes sociais, policiais militares que estiveram na cena do crime confirmaram que a vítima era Jonas Dabe Melo. E que, de acordo com o boletim de ocorrência feito pela a irmã, ele estava desaparecido desde a última quinta-feira. O corpo de foi encontrado revestidos em lençóis. Havia sinais de estrangulamento e as mãos e os pés estavam amarrados. Informações que circularam nas redes sociais apontaram que pode se tratar de um crime de homofobia. A família da vítima também tem essa suspeita, que, agora, será investigada pela Polícia Civil.

Corpo Curió-Utinga Foto: Reprodução / PM-PA Foto: Reprodução / PM-PA Foto: Reprodução / PM-PA

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "instaurou um inquérito policial e investiga o caso sob sigilo".

Homenagens e despedidas

Nas redes sociais, as pessoas lamentaram a morte de Jonas. Ainda segundo essas postagens, ele era funcionário público na cidade de Igarapé-Miri. Uma pessoa trabalhadora e querida. Em uma postagem, o padre Josinei dos Santos escreveu o seguinte: “Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz! Entendo que o valor da vida deve ser absoluto, independente de qualquer escolha ou condição, temos nós que nos despertar para a sacralidade da vida, pois ela é um Dom de Deus”.

E acrescentou: “Na manhã de hoje (sábado, 18), recebemos a triste notícia que fora encontrado o corpo mortal de nosso conterrâneo Jonas (conhecido como Dabe). Analisando, vamos nos deparar com a vítima de alguém que foi alcançado pelo espírito do ódio e da maldade. Nós, que somos do bem, não conseguimos nem mensurar tal sentimento que provocou essa ação que levou a óbito esse jovem sonhador. Quero me solidarizar com a família de Jonas, e pedir a Deus que possa consolar o coração de cada um de seus familiares, pois, neste momento, só Ele tem esse poder. Dai, Senhor, descanso eterno a Jonas Dabe Melo, e que brilhe para ele a vossa luz!”