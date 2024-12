Casal é preso e 21 animais silvestres são resgatados em Ananindeua

Um casal foi preso suspeito de crime ambiental por estar em posse de 21 animais silvestres em uma casa no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A ação, que ocorreu na terça-feira (10/12), foi desencadeada após denúncias anônimas e ainda resultou no resgate dos animais. Os denunciados receberam multas nos valores de aproximadamente R$ 10 mil.

A ação foi realizada no âmbito da operação “Acuã”, do Comando de Policiamento Ambiental (CPA), através do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). Conforme a Polícia Civil, a denúncia apontava que um casal estava sob posse de animais silvestres, sendo: 14 jabutis, 6 peremas e 1 papagaio. De acordo com a denúncia, o casal mantinha os animais há oito anos em higienização inadequada e os alimentava com restos de lixo.

O caso ressalta a importância da população colaborar com os órgãos de segurança pública através do Disque-Denúncia 181, para informar quaisquer ilícitos ou foragidos do sistema. O diretor do Disque-Denúncia, delegado Christian, ressalta o trabalho conjunto entre a população e polícia. “O trabalho da polícia é direcionado de uma maneira bem planejada, diminuindo os riscos para a população e para os próprios policiais. Reconhecemos a importância deste denunciante porque ele está muito próximo do delito, tem informações precisas de local e suspeito que facilitam o trabalho da polícia”, afirmou.