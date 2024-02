Casal é preso durante operação contra o tráfico de drogas em Benevides

Um casal foi preso pela Polícia Civil, neste sábado (17), por envolvimento com o tráfico de entorpecentes em Benevides, município da Região Metropolitana de Belém. Agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) receberam informações sobre a atividade ilegal em uma residência no bairro do Cajueiro. Segundo as investigações, o local era utilizado para a comercialização de drogas e também como esconderijo para um foragido da Justiça.

"A operação de hoje é um exemplo claro de que continuaremos a utilizar todos os recursos disponíveis para desmantelar redes criminosas e garantir a paz e a segurança de nossos cidadãos”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Durante a abordagem policial, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi contido pela equipe. A operação resultou na prisão de um homem e uma mulher, que resistiram à prisão e foram detidos dentro do imóvel. No local, os policiais encontraram um tablete de substância semelhante à pedra de oxi, além de substância similar à maconha, uma balança de precisão e materiais para embalar drogas.

Havia ainda mais quatro tabletes de erva esverdeada, semelhante à maconha, dentro da geladeira, e munições em um dos quartos. Em uma motocicleta estacionada no pátio havia mais um tablete de substância similar à pedra de oxi.

“Foi levantado durante o trabalho de investigação que os suspeitos recebiam os entorpecentes a partir de distribuidores oriundos de outros estados e, logo após, faziam a revenda do entorpecente tanto no atacado, na forma de tabletes, como no varejo, em porções menores. A ação da equipe conseguiu neutralizar esse braço da atividade criminosa”, disse o diretor da Denarc, Fausto Bulcão.

Os detidos foram conduzidos à sede da Divisão Estadual de Narcóticos para os procedimentos legais.