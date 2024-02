'Loirinha do tráfico' é assassinada com 13 tiros ao tentar trocar de facção ciminosa

Conhecida como "Ariela, a Loirinha do Tráfico", a jovem Karina Regiane de Assis Maurício foi assassinada com, pelo menos, 13 tiros no último sábado (10), no interior de Rondônia. A motivação do crime seria uma disputa entre as facções criminosas da região, uma vez que a vítima fazia parte de um grupo e pretendia passar para o outro lado.

Dois homens são suspeitos de cometerem o crime e eles seguem foragidos.

VEJA MAIS

Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado no final do ano passado, mostra a Loirinha do Tráfico revelando que pretendia deixar o Primeiro Comando da Capital (PCC) para se juntar ao Comando Vermelho (CV).

A polícia segue com as investigações.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com