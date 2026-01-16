Casal é preso com drogas durante operação da Polícia Militar em Bagre

Um casal foi preso em flagrante no final da tarde desta quinta-feira (15) durante uma ação da Polícia Militar do Pará no município de Bagre, no arquipélago do Marajó. A ocorrência foi registrada por policiais do 83º Pelotão Destacado de Polícia Militar, vinculado ao 9º Batalhão, após denúncias anônimas apontarem que uma carga de entorpecentes chegaria à residência dos suspeitos.

De acordo com a PM, a guarnição iniciou um monitoramento no local indicado e constatou intensa movimentação de pessoas e mototaxistas, que entravam e saíam do imóvel carregando objetos. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem, momento em que os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram cercados.

Ainda segundo a PM, uma das presas correu para o banheiro e acionou a descarga diversas vezes, na tentativa de se desfazer da droga conhecida como “oxi”. A ação rápida dos militares permitiu a recuperação de parte do entorpecente nas proximidades do lixo da residência.

Durante a operação, foram apreendidos um tablete de oxi, duas porções de maconha, uma balança de precisão, materiais utilizados para embalar drogas, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 120 em dinheiro trocado. O casal e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia do município, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais cabíveis foram adotados.