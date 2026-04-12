Casal é preso após invadir casa e trancar mãe e filha durante assalto em Tailândia

Um casal identificado como Wesley Maciel Pinheiro e Dannyele dos Santos Cantanhede foi preso na sexta-feira (11) durante uma ação do 45º Batalhão da Polícia Militar, no município de Tailândia, no nordeste do Pará. Eles são suspeitos de invadir uma residência rural e cometer roubo.

Segundo o relato de duas vítimas, os suspeitos invadiram a propriedade ao longo da semana e trancaram uma mulher e sua filha, menor de idade, dentro de um banheiro enquanto realizavam o assalto. Segundo o Correio de Carajás, do imóvel, foram levados uma motocicleta, aparelhos celulares, objetos pessoais e pelo menos oito cartões de crédito. Ainda conforme as vítimas, os cartões foram utilizados em compras no comércio local.

Após receber as informações e as características dos suspeitos, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências e conseguiram localizar o casal. Durante a abordagem, os policiais deram voz de prisão aos dois.

Com os suspeitos, a guarnição recuperou a motocicleta, além dos cartões e dos celulares roubados.

Wesley Maciel Pinheiro e Dannyele dos Santos Cantanhede foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados pelos crimes e permanecem à disposição da Justiça.