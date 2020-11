Casal é preso após estuprar adolescente que saía da igreja

Um homem e uma mulher foram detidos após estuprar uma adolescente de 15 anos que saía da igreja. O caso ocorreu na manhã da última quinta-feira (5), em Cuiabá (MT).

De acordo com a apuração do Portal Olhar Direto, a polícia relatou que o crime ocorreu após a jovem sair de uma igreja, no bairro Pedra 90. A vítima foi abordada em um terreno baldio pelo homem que praticou a violência sexual.

Os policiais conseguiram localizar os suspeitos, que foram reconhecidas pela vítima, e presos em flagrantes e serão autuados pelo crime de estupro.

A adolescente foi encaminhada pelo Conselho Tutelar da região à fazer exames no Hospital Universitário Júlio Muller.

O casal possui passagem por tráfico de drogas e são monitorados por tornozeleira eletrônica.