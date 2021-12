Casal é assassinado em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará

Um crime chocou os moradores de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, nesta sexta-feira (24), véspera de Natal. O casal João Valadares, 58 anos, e Anita Valadares, 54, foi assassinado na propriedade deles, na Vila Feitosa. As informações são do portal Gazeta Carajás. Anita e João estavam sumidos desde a noite de quarta -feira, quando João acessou o Whatsapp pela última vez.

Desde então, os dois não atendiam os telefonemas da família e nem respondiam às mensagens. Preocupados, alguns familiares foram à fazenda do casal. Os dois foram encontrados mortos e os corpos já estavam em decomposição. A cena do crime era chocante. A filha caçula do casal foi quem os viu primeiro. Anita foi encontrada descalça, o que indica que foi surpreendida pelos criminosos. Não há sinais de luta corporal, nem de invasões na propriedade. O casal provavelmente foi assassinado a tiros, mas ainda não há laudo médico, informou, ainda, a Gazeta Carajás.

O principal suspeito de ter cometido o crime é o vaqueiro que cuidava da propriedade. Ele, que morava no local junto com a mulher e a filha, não é visto há alguns dias, o que levantou as suspeitas. A família ofereceu recompensa de R$ 10 mil para quem encontrá-lo. João e Anita chegaram em Canaã dos Carajás em 1985 - são, portanto, pioneiros do município, tendo contribuído muito para a produção rural local.