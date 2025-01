casal é assassinado a tiros em ananindeua na madrugada deste sábado (25)

Um duplo homicídio foi registrado na Cidade Nova, no município de Ananindeua, na madrugada deste sábado (25). As vítimas foram identificadas como Thalles Henry de Lima e Silva, 27 anos, e Mayara Brenda Sarmento Paes, 31. Os policiais militares do 6º BPM foram acionados pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). A informação inicial era de um possível baleamento em frente ao condomínio Mirante do Lago, na avenida arterial 5.

No local, eles encontraram um homem, depois identificado como Thalles. Os militares apuraram que ele fugia, a pé, de dois homens que estavam em uma motocicleta. Durante as diligências, os policiais foram informados de que havia um segundo corpo, este em frente ao Ginásio de Esporte Dr. Almir Gabriel (Ginásio do Abacatão). E, no local, a guarnição confirmou a veracidade da informação. Uma mulher, depois identificada como Mayara, também havia sido baleada. O Samu foi acionado e constatou a morte da mulher.

Um familiar compareceu à Polícia Civil e contou que Thalles estava na companhia de sua ex-companheira, Mayara. Eles estavam sentados em um banco perto do Ginásio do Abacatão. Nesse momento, dois homens, que estavam em uma moto, chegaram ao local e fizeram os disparos. Mayara morreu na hora. Thalles correu em direção à avenida Arterial 5. Mas, em frente àquele condomínio, foi alcançado pelos dois homens e baleado.

Ele também morreu no local. Policiais civis e militares e peritos criminais da Polícia Científica do Pará estiveram no local. Até o momento é desconhecida a motivação e, também, a autoria do duplo homicídio. Em nota, a Polícia Civil informa que a Seccional da Cidade Nova apura o duplo homicídio. As vítimas foram identificadas como Thalles Henry de Lima e Silva e Mayara Brenda Sarmento Paes. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas.