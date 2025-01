Vigilante é assassinado e tem arma roubada ao sair de casa no Icuí, em Ananindeua

Um vigilante foi assassinado nas primeiras horas da manhã deste sábado (11/01), quando estava saindo de casa na estrada do Icuí - Guajará, no bairro homônimo, em Ananindeua. A vítima identificada como Genário da Silva Viana teve a arma roubada pelo criminoso. Policiais estão no local para atender o homícidio que ainda não tem a identificação do criminoso.

Uma câmera de segurança filmou todo o homicídio. O crime ocorreu às 7h27 quando Genário tinha acabado de sair da porta de casa e se aprontava para subir em sua moto. Neste momento um outro homem, ainda não identificado, se aproxima e desfere vários tiros a queima roupa da vítima.

O vigilante ainda tentou escapar dos disparos dando alguns passos para trás e se escondendo, mas o assassino atira em torno de cinco vezes em cima de Genário. Quando a vítima cai no chão já ferida, o assassino revista o vigilante, pega a arma e sai andando tranquilamente. O criminoso não roubou a moto da vítima. O assassino estava vestido com uma calça, camisa de manga comprida, com duas mochilas e um boné.

Assassino de vigilante no Icuí Imagem de assassino de vigilante foi flagrada por câmeras de segurança. (Reprodução redes sociais)

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

PARTO - Em novembro de 2019, o vigilante Genário da Silva Viana filmou uma mulher dando a luz a um bebê em uma calçada em frente a um hospital na madrugada em Belém. Ele passava pelo local no momento da situação e filmou o fato que viralizou nas redes sociais. O hospital particular se negou a atender a mulher em trabalho de parto.

O caso aconteceu por volta das 4h30, em uma calçada perto do hospital, localizado na travessa Frei Gil De Vila Nova, 59, bairro Campina. A mulher foi socorrida pela população. O hospital depois foi obrigado a receber a mãe e a criança por uma guarnição da Polícia Militar (PM) que foi acionada.