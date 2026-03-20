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Polícia

Casal é assaltado por falsos garis durante corrida no bairro do Jurunas, em Belém

A Polícia Civil trabalha para identificar e localizar os suspeitos

O Liberal
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A imagem em destaque mostra momentos do crime. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um casal de corredores foi assaltado enquanto corria na madrugada da última terça-feira (17/3) pela Rua dos Mundurucus, entre a travessa dos Tupinambás e a avenida Roberto Camelier, no bairro do Jurunas, em Belém. Todo o crime foi registrado em vídeo. Ninguém se feriu.

Pelas imagens é possível ver as vítimas se exercitando pela ciclofaixa às 5h8. De repente, os suspeitos se aproximam delas em uma motocicleta preta e anunciam o roubo. O garupa desce do veículo e persegue o homem.

De outro ângulo, a gravação revela a luta corporal entre os dois, enquanto o corredor tenta desarmar o suspeito. Depois disso, os falsos garis fogem no veículo pela calçada.

A Redação Integrada de O Liberal conversou com o corredor vítima do assalto, que não terá o nome divulgado por questões de segurança. Ele disse que, no momento em que os suspeitos se aproximaram dele e da namorada, disseram que era para os dois ficarem “sem gracinha”.

“O garupa estava com uma arma de airsoft e foi quando entrei em luta corporal com ele o jogando ao chão. Quando o comparsa deu a volta na moto e veio em nossa direção para dar apoio, minha namorada me segurou. Foi quando um que estava armado conseguiu se desvencilhar de mim e subiu na moto e os dois fugiram em direção à avenida Roberto Camelier”, contou.

Nenhum pertence das vítimas foi levado pelos suspeitos. Em nota, a Polícia Civil disse que a Delegacia do Jurunas investiga o caso. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

A reportagem também procurou a Ciclus Amazônia para comentar o ocorrido. Em nota, a Ciclus Amazônia informou que já iniciou a apuração interna do fato. "Caso seja confirmada a participação de colaborador, todas as medidas legais e administrativas cabíveis serão adotadas", comunicou. A empresa repudiou veementemente qualquer conduta ilícita e reforça seu compromisso com a ética, a responsabilidade e o respeito à sociedade.

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