Casa pega fogo no bairro da Marambaia, em Belém

Uma casa localizada nas proximidades do Canal Água Cristal, bairro da Marambaia, em Belém, pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (24). Não há relato de feridos ou sobre o que teria ocasionado o incêndio. Segundo as autoridades, as chamas já foram controladas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pessoas próximas ao imóvel atingido pelo fogo, além de muita fumaça saindo do local. “Estão chamando os bombeiros”, diz uma mulher ao fundo na gravação.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec). Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.