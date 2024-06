Casa fica totalmente destruída após incêndio no bairro do Jurunas em Belém

Uma das quatro residências atingidas por um incêndio na tarde de quarta-feira (19), na Travessa Honório José dos Santos com a Quintino Bocaiúva, no bairro do Jurunas, em Belém, ficou totalmente destruída. As outras três casas tiveram apenas perdas parciais. Na manhã desta quinta-feira (20), os moradores ainda contabilizavam os prejuízos causados pelas chamas.

No local, ainda é possível perceber os estragos causados pelo fogo. O telhado ficou totalmente destruído. Já os pertences dos moradores foram todos consumidos pelas chamas. A causa do incêndio é desconhecida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que atuou no controle da situação, conseguiu resgatar um gato pertencente a uma das famílias afetadas pelo incêndio. A sobrinha de uma das moradoras que teve a casa afetada, a estudante Esther Andrade, de 29 anos, conta que foi uma emoção saber que um dos pets sobreviveu. Tutora do gatinho Charles, a jovem relata a tristeza em ter perdido a outra gatinha.

“Ele era filho da Lunox, que acabou falecendo. Ele estava em casa, mas se escondeu dentro do banheiro e conseguiu se salvar. A mãe dele acabou entrando na residência que estava em chamas e, infelizmente, a agonia foi tanta que não conseguimos salvá-la. Quando o fogo acalmou, vimos o corpinho dela no chão. O Charles foi encontrado embaixo do armário do banheiro”, conta.