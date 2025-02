Casa de empresário é alvo de assalto em Canaã dos Carajás; polícia prende suspeitos

A casa de um empresário conhecido como “Tubarão” foi alvo de um assalto na manhã de quinta-feira (30/1), em Canaã dos Carajás, sudeste paraense. Câmeras de segurança registraram os suspeitos chegando ao local em um carro modelo Volkswagen Golf vermelho. Segundo a Polícia Civil, um homem foi preso após o crime.

Segundo o portal Pebinha de Açúcar, após o crime as forças de segurança iniciaram uma operação para localizar os envolvidos. As polícias Civil e Militar conseguiram identificar os suspeitos e capturar um deles ainda no mesmo dia. A mobilização foi intensificada após a divulgação de uma recompensa de R$ 10 mil para quem fornecesse informações precisas sobre o paradeiro do veículo utilizado no crime, conforme o Pebinha.

Ainda de acordo com a PC, que a Delegacia de Canaã dos Carajás investiga o roubo e as apurações continuam com intuito de localizar outros envolvidos.