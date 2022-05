Carros pequenos começam a passar na BR-316

Com bastante lentidão, carros pequenos já conseguem trafegar na BR-316, neste final de manhã de sábado (21), entre Castanhal e Santa Maria. O trecho estava interditado parcialmente nos dois sentidos em virtude do transbordo de um rio sob o leito da via, só veículos altos conseguiam passar.

Por causa do alagamento, o fluxo de veículos teve longos pontos de retenção por toda esta manhã, nos dois sentidos dos municípios Castanhal/Santa Maria, no nordeste do estado. Uma fila quilométrica se formou na rodovia. No entanto, há cerca de meia hora, o tráfego começou a se normalizar porque a água foi escoando do leito da pista.

