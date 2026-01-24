Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Carro perde controle e invade rotatória na Júlio César; motorista fica ferido em Belém

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (24), no cruzamento com a rodovia Paulo Frota

O Liberal
fonte

Carro perde controle e invade rotatória na Júlio César; motorista fica ferido em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um grave acidente de trânsito deixou um homem ferido na manhã deste sábado (24), no cruzamento das avenidas Júlio César com a Desembargador Paulo Frota, em Belém. De acordo com informações de testemunhas, a vítima dirigia um carro de passeio quando perdeu o controle do veículo e passou por cima do canteiro central.

Com o impacto, o automóvel ficou bastante danificado. O motorista sofreu ferimentos graves e foi socorrido por equipes de emergência, sendo encaminhado para uma unidade de saúde da capital. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o motorista aparentemente desmaiado no banco do carro. Várias pessoas que passavam pelo local se aproximaram na tentativa de ajudar o homem.

Palavras-chave

Polícia
