Carro pega fogo ao se chocar com motocicleta; duas pessoas morrem

​Dois homens morreram em um grave acidente de trânsito registrado, na noite do último domingo, 21, na PA-481, entre o Trevo do Peteca e a Ponte do Rio Arienga, em Barcarena, nordeste paraense. As vítimas foram identificadas como Bruno Chaves Fonseca, de 24 anos, e Ozéias Souza Paixão. Os dois eram moradores, respectivamente, das zonas urbana e rural de Abaetetuba, também no nordeste do Estado.

Bruno dirigia um carro, modelo Renault Peugeout, de cor prata, quando colidiu, frontalmente, com uma motocicleta Honda Fan conduzida por Ozéias. A batida entre os dois veículos provocou a explosão do carro de passeio, e as chamas atingiram, ainda, a motocicleta. Os dois veículos ficaram totalmente destruídos. No carro conduzido por Bruno, haviam outras quatro pessoas, que sofreram leves escoriações e conseguiram sobreviver.



Os corpos de Bruno e Ozéias foram retirados das ferragens por homens do Corpo de Bombeiros, que contaram com a ajuda de populares. Constatadas as mortes, o Instituto Médico Legal de Abaetetuba foi acionado pela Polícia Civil e removeu os dois cadáveres.

Bruno era uma pessoa bastante conhecida na cidade. Assim que a notícia do acidente se espalhou, inúmeras mensagens de pesar começaram a ser divulgadas na internet. “Descansa em paz, irmão”, “Sem acreditar. Agora, você está em um bom lugar”, “Difícil de acreditar que esse grande amigo se foi”, escreveram amigos e familiares do rapaz.​