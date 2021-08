Carro pega fogo enquanto abastecia em posto de gasolina; duas pessoas ficam feridas

Um carro pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (11), enquanto era abastecido em um posto de combustível. Segundo funcionários, o veículo era abastecido com Gás Natural Veicular (GNV) quando houve uma explosão de um cilindro. O caso aconteceu em Salvador. As informações são do Uol.

O Corpo de Bombeiros informou que um frentista e uma atendente da loja de conveniência que trabalhavam no local ficaram feridos. Ambos foram levados para uma unidade de saúde. Veja imagens:

"Foi queimadura. No momento que ele abasteceu, acho que o cilindro explodiu no carro. Foi na hora do abastecimento", explicou outro frentista em entrevista ao "Jornal da Manhã", da TV Bahia.

Moradores das proximidades relataram que janelas foram quebradas com a força da explosão. A Defesa Civil foi acionada para acompanhar o caso.