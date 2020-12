Carro encontrado com explosivos é retirado de rio Itaperuçu, em Baião

O veículo encontrado submerso em Baião, foi retirado das águas do Rio Itaperuçu na tarde desta quinta-feira (3). O carro, possivelmente usado durante a fuga dos criminosos após o assalto em Cametá, será encaminhado para a Delegacia de Cametá, onde passará por perícia. Ainda na quinta, uma caminhonete foi encontrada com 38 explosivos, no quilômetro 40 da BR-422, em Cametá. Há indícios de que parte do bando tenha fugido para uma área de mata após o crime.

Nesta tarde, a polícia confirmou ainda que um terceiro carro foi encontrado na quarta, 2, em uma ponte nas proximidades de Tucuruí. Tanto o veículo quanto a ponte haviam sido destruídos pelo fogo, possivelmente em uma tentativa de dificultar o cerco policial e facilitar a fuga dos bandidos.

As investigações sugerem ainda que os criminosos sejam de fora do Pará, já que testemunhas indicaram que os envolvidos na ação tinha um sotaque característico de partes do nordeste.