Carro é encontrado submerso com vítima dentro em Breu Branco

Um corpo do sexo masculino foi encontrado dentro de um carro submerso, na última sexta-feira (31), na rampa da Avenida 15 de Novembro, em Breu Branco, no sudeste paraense. O Departamento Municipal de Trânsito (Demut) conseguiu remover o veículo encontrado por um pescador da região. A Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia de Breu Branco.

Segundo o site Portal da Cidade, o jovem encontrado dentro do veículo foi identificado como Wilken Costa, do município de Breu Branco, bairro Santa Catarina e tinha apenas 28 anos. Wilken deixa esposa e uma filha bebê.

As informações iniciais , já com base no site Pará Online, são de que o veículo era um Palio preto, com placa do município de Ananindeua, que foi encaminhado para a delegacia para realização da perícia afim de averiguar qualquer evidência que possa explicar o que poderia ter ocorrido o carro ir parar dentro do rio.

Foram mergulhadores do Corpo de Bombeiros que realizaram o trabalho de resgate da vítima, já sem vida, de dentro do veículo. O corpo de Wilken foi transportado ao IML que determinará a causa da morte. A Polícia Civil iniciou os procedimentos legais e está dando andamento da investigação. Em nota, a corporação informa:

"Diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. Informações que auxiliem o trabalho da Polícia podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no número 181 ou ainda via WhatsApp (91) 98115-9181, com a Iara, que pode receber áudios, mensagens e vídeos. O sigilo e anonimato são garantidos, inclusive sem identificar o contato do denunciante".