Idoso de 65 anos morre após ser atropelado por carro no bairro da Pedreira

Um idoso, identificado como Edvaldo das Chagas Dias, de 65 anos, morreu ao ser atropelado por um carro, na manhã da última sexta-feira (31), na Travessa Perebebuí, entre Marquês de Herval e Passagem do Arame, no bairro da Pedreira, em Belém. A vítima era vendedor de bombons em frente a Escola Alzira Pernambuco, e no momento do acidente, estava a caminho do trabalho.

Segundo uma vizinha de Edvaldo, que não quis se identificar por questões de segurança, pelo estado que ficou o carro a condutora do veículo estava acima da velocidade permitida na via quando atingiu o idoso, que estava sob uma bicicleta.

“Estava muito nervosa, mas permaneceu no local o tempo todo aguardando o esposo. O Edvaldo estava agonizando no chão. O filho dele me falou que fraturou várias partes do corpo dele. Foi uma batida forte”, disse a mulher, acrescentando que foi a própria vizinha que acionou o SAMU para atender a vítima.

Ainda segundo a fonte, o idoso chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao Hospital Metropolitano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. “Ao verificar os sinais vitais já não tinha muito o que fazer”, complementou a vizinha.

Ela informou que a família de Edvaldo está bastante abalada com o atropelamento que vitimou o vendedor de bombons. Segundo a vizinha, os filhos vão contratar um advogado para cuidar do caso, mas ainda não realizaram um boletim de ocorrência com as imagens da câmera de segurança por estarem fragilizados.

“A condutora do veículo falava o tempo todo que a vítima tinha cruzado a frente dela. A família quer provar através das imagens que ele não teve culpa nenhuma”, disse a vizinha.

O corpo de Edvaldo das Chagas Dias foi levado na manhã de sábado (1º) para o município de São Caetano de Odivelas (PA), onde será enterrado.

Segunda versão

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o esposo da condutora, que não terá identidade revelada por questões de segurança, afirmou que o atropelamento trata-se de uma fatalidade, que teria ocorrido “em virtude de uma manobra para esquerda do ciclista ao ultrapassar um carro parado em uma rua de mão dupla”.

“A condutora permaneceu no local, acionando o Bombeiro e SAMU, aguardamos também a presença de algum familiar, assim como o perito do seguro”, informou o marido da mulher. O casal também registrou um boletim de ocorrência.

Segundo ele, a esposa está muito abalada e a família lamenta o acidente. “Lamentamos a fatalidade. Os trâmites estão com a seguradora”, complementou.

A Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado na sexta-feira (31) e que os dados do veículo foram registrados na denúncia. A corporação reitera que está realizando diligências para identificar e localizar a condutora, e tem trabalhando para colher informações com as testemunhas.

“Informações que auxiliem o trabalho da Polícia podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no número 181 ou ainda via WhatsApp (91) 98115-9181, com a Iara, que pode receber áudios, mensagens e vídeos. O sigilo e anonimato são garantidos, inclusive sem identificar o contato do denunciante”, escreveu em nota.