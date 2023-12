Carro de motorista de aplicativo desaparecido é encontrado incendiado no Pará

O motorista de aplicativo Elizael Souza da Silva está desaparecido desde a última terça-feira (5), quando saiu de Marituba para fazer uma corrida até a estrada do Murinin, em Benevides, e não retornou. Na quarta-feira (6), apenas o carro dele foi enc​ontrado incendiado em área de mata. O caso foi registrado na Polícia Civil do Pará e está sendo investigado, por meio da delegacia de Murinin.

Familiares do motorista relataram à polícia que Elizael saiu de casa após receber uma ligação para fazer a corrida. Devido à demora para retornar, a companheira dele mandou mensagem, porém ele não respondeu mais, segundo a polícia.

O GPS do veículo foi acionado e indicava que estava em uma área de mata nas proximidades da estrada do Murinin. Familiares do motorista se deslocaram ao endereço, onde se depararam com o automóvel, um Fiat Argo, totalmente incendiado.

Ainda para a polícia, a família de Elizael não soube informar o que pode ter acontecido. No momento em que desapareceu, o motorista usava uma bermuda cinza e camisa polo. Informações que auxiliem nas investigações da Polícia Civil podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).