Carro de empresa gráfica fica destruído após capotamento em Belém

Um capotamento foi registrado na manhã deste sábado (24) no cruzamento da travessa Francisco Caldeira Castelo Branco com a rua dos Mundurucus, em Belém.

Um vídeo recebido pela reportagem do Grupo Liberal mostra um veículo pertencente a uma empresa de materiais gráficos capotado no meio da pista. As imagens também registram o trânsito lento na área, com agentes de trânsito no local orientando o fluxo de veículos.

Ainda de acordo com as imagens, um caminhão guincho já estava no cruzamento para realizar a retirada do veículo capotado. As circunstâncias do acidente são desconhecidas até o momento.

Apesar de o automóvel ter ficado bastante destruído, não há relatos de feridos.