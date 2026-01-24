Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Carro de empresa gráfica fica destruído após capotamento em Belém

Apesar de o automóvel ter ficado bastante destruído, não há relatos de feridos

O Liberal
fonte

Carro de empresa gráfica fica destruído após capotamento em Belém. (Vanessa Araújo/ Especial para O Liberal)

Um capotamento foi registrado na manhã deste sábado (24) no cruzamento da travessa Francisco Caldeira Castelo Branco com a rua dos Mundurucus, em Belém.

Um vídeo recebido pela reportagem do Grupo Liberal mostra um veículo pertencente a uma empresa de materiais gráficos capotado no meio da pista. As imagens também registram o trânsito lento na área, com agentes de trânsito no local orientando o fluxo de veículos.

Ainda de acordo com as imagens, um caminhão guincho já estava no cruzamento para realizar a retirada do veículo capotado. As circunstâncias do acidente são desconhecidas até o momento.

Apesar de o automóvel ter ficado bastante destruído, não há relatos de feridos.

