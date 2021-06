Carro capota e ocupantes, incluindo uma criança, saem ilesos em Xinguara

Testemunhas disseram que o acidente aconteceu na Vicinal Rio Vermelho, que liga a BR-155 ao Distrito de São José do Araguaia, em Xinguara, no sudeste do Pará. Apesar da gravidade do capotamento que destruiu o carro, as três mulheres e uma criança que estavam no veículo saíram praticamente ilesas. Tanto assim, que levadas para avaliação médica no Hospital Municipal de Sapucaia, o mais próximo do local do acidente, logo foram liberadas.

A BR-155 é uma rodovia federal que liga os municípios de Redenção e Marabá, também na região sudeste estadual. Não há notícia de intervenção do Corpo de Bombeiros nem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com populares, a mulher que dirigia o carro, em dado momento, perdeu o controle do veículo que capotou várias vezes e parou com as rodas para cima.