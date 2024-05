Homem morre ao trocar tiros com a Polícia Militar em Barcarena

Um homem identificado como Anthony Ygor da Silva Moura, de 29 anos, morreu ao trocar tiros com uma equipe da Polícia Militar, na tarde de quinta-feira (16/05), na área conhecida como invasão do Cupuaçu, município de Barcarena. A Polícia Civil informou que entorpecentes foram apreendidos com o suspeito após a intervenção policial.

Segundo a PM, os agentes estavam realizando rondas pela área da comunidade do Cupuaçu quando se depararam com o suspeito, que fez disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares. Os agentes solicitaram apoio e outra viatura foi ao local, onde montaram o cerco contra o suspeito. Ao perceber a chegada das demais viaturas, o suspeito teria corrido para uma área de mata e os agentes também entraram no local para realizar a captura. Anthony estaria correndo com a arma na mão e teria disparado outra vez em direção a guarnição, momento em que acabou sendo alvejado.

Os agentes da PM informaram que realizaram o acionamento do Corpo de Bombeiros, mas devido ser uma área afastada, eles mesmos fizeram o socorro para a Unidade de Pronto Atendimento de Vila dos Cabanos, onde o suspeito acabou morrendo. Os agentes apresentaram na delegacia os itens apreendidos com o suspeito, são eles: um revólver, sem marca e com numeração raspada; dois estojos de munição CBC deflagradas calibre ponto 32; duas munições percutidas, mas não deflagradas e duas munições não deflagradas; e ainda 13 petecas de entorpecentes com aparência semelhante ao Oxi, juntamente com a quantia de 89 reais.

A Polícia Civil informa que Anthony Ygor da Silva Moura morreu durante intervenção da Polícia Militar. Com ele foram localizados 13 petecas de substância semelhante à oxi. O caso é investigado pela Delegacia de Vila dos Cabanos.