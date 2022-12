Carro atola na praia do Atalaia e banhistas ajudam a retiram veículo da maré em Salinópolis

Durante o feriado o feriado de Nossa Senhora da Conceição, celebrado nesta quinta-feira (8), um carro atolou nesta tarde na praia do Atalaia, localizada em Salinópolis, região nordeste do Pará. Outros banhistas se propuseram a ajudar e conseguiram resgatar o veículo antes que maré o levasse. A filmagem do caso foi compartilhada no Instagram pelo perfil Salinas Oficial.

O vídeo, que tem duração de quase um minuto, mostra várias pessoas ao redor do automóvel registrando o momento em que as rodas traseiras do veículo por pouco não estavam totalmente submersas.

Uma pessoa permanece dentro do veículo no assento do motorista do carro atolado. Uma caminhonete, com o auxílio de pelo menos dez pessoas, foram responsáveis de tirar o automóvel das águas.

Assim que o veículo retorna à areia, os banhistas aplaudem e o condutor estica um dos braços na janela como forma de agradecimento.