‘Carretel’ morre durante ação policial no nordeste paraense

O homem era apontado como o autor de diversos crimes na região

O Liberal

Um homem conhecido pelo apelido de “Carretel” foi morto durante uma operação policial realizada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (22), no rio Cotijuba, zona rural do município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará.

A ação integrou órgãos de segurança pública do Estado e teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região do Baixo Tocantins. De acordo com as informações policiais, durante a operação houve confronto entre policiais e suspeitos.

Ainda segundo a polícia, “Carretel” era apontado como o autor de diversas ações criminosas na região, entre elas assaltos a moradores de comunidades ribeirinhas dos municípios de Igarapé-Miri e Abaetetuba. Ele foi baleado durante o confronto e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

O corpo do suspeito foi encaminhado ao Hospital Sant’ana, em Igarapé-Miri, e, posteriormente, removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre outros presos ou apreensões relacionadas à operação. As circunstâncias do confronto devem ser apuradas pela Polícia Civil.

