Carreta carregada com frutas e legumes tomba na PA-287 e mata motorista

Um grave acidente foi registrado na tarde da última terça-feira (7), na rodovia PA-287, a cerca de 10 quilômetros do município de Redenção, no sul do Pará. Uma carreta carregada com frutas e legumes tombou em um trecho da estrada. O motorista do veículo, que não teve o nome divulgado, ficou preso entre as ferragens e morreu no local.

De acordo com informações apuradas pelo poral Debate Carajás, a polícia informou que as causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas a carreta tombou em um trecho ligeiramente plano. O veículo carregava melancia, cebola, cenoura, tomate, entre outras hortaliças e frutas. As caixas ficaram espalhadas às margens da PA-287.

Após o acidente, a carreta tombou e ficou com as rodas viradas para cima. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionada e removeu o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por perícia médica e em seguida foi liberado para o velório e enterro.