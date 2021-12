Colisão entre carro de passeio e carreta deixa um morto na BR-316

Um homem, que ainda não teve identidade revelada, morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (5), no quilômetro 80, da BR-316, em Santa Maria do Pará, próximo ao município de Castanhal, nordeste paraense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro, modelo Fiat Strada, de cor branca, colidiu de frente com uma carreta, cujo motorista saiu ileso.

Não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo de passeio totalmente destruído, e o motorista preso às ferragens. Pelas imagens, também é possível observar outros carros que, possivelmente, vinham na mesma faixa e não conseguiram frear a tempo de atingir a parte de trás do Fiat Strada.