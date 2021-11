VÍDEO: Carreta carregada de bois se choca com outra e pega fogo na rodovia Transamazônica 

Conforme sites da região sudeste do estado, o grave acidente entre as duas carretas aconteceu, nesse feriado prolongado, na BR-230, a Transamazônica. A colisão ocorreu na altura do município de Itupiranga e a Vila Cajazeiras, distante cerca de 60 quilômetros de Marabá, no sudeste paraense. Um dos veículos estava carregado de bois.

As informações são fragmentadas, os nomes dos condutores não foram conhecidos. Há um vídeo circulando nas redes sociais em que se vê a carreta, que seria a da carga bovina, pegando fogo na lateral da rodovia. O quadro é assustador por se imaginar a morte dos animais de forma tão violenta, no entanto, essa informação não foi confirmada oficialmente.

A informação de populares é de que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência e controlar as chamas que atingiram certa altura. Não se sabe quantos animais estavam na carreta, nem quantos morreram com o incêndio.