Caminhão tomba em Belém e espalha sacas de cimento

Um caminhão carregado com cimento tombou, na manhã desta segunda-feira (22), na avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à avenida Júlio César.

O veículo, que trazia a carga de Capanema com destino a um porto na rodovia Arthur Bernardes, tombou por volta das 6h20. Não houve registro de feridos no acidente. No entanto, é necessário atenção nessa área, devido à lentidão ocasiada pelo tombamento.

"A carga veio originalmente de Primavera. Chegando aqui, a carreta puxou pro lado, na curva, e tombou", conta Erivan Rebouças, motorista do veículo, que não se machucou. O dono da carga autorizou que moradores da região levassem o cimento que se espalhou pela via, para que a pista fosse desobstruída mais rápido, e pessoas traziam baldes, carros de mãos e sacas para apanhar o material.

Moradores da região levaram o cimento que caiu na pista (Caio Oliveira)

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) coordenavam o trânsito no local, enquanto um caminhão e um guincho eram aguardados para remover as sacas e a carreta que ainda estavam á beira da pista.