Carga ilegal com 128 toneladas de polpa de açaí é apreendida na ilha do Marajó

Uma carga ilegal com 128 toneladas de polpa de açaí foi apreendida em uma ação integrada no rio Jaburu, zona rural de Breves (Marajó), na madrugada da última segunda (21). O carregamento estava em caminhões frigoríficos e saiu de Anajás com destino ao município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

O conteúdo apresentava embalagem adulterada, utilizando o endereço de uma fábrica em Benevides inscrita no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o que caracteriza o produto como clandestino.

Segundo o delegado Arthur Braga, a embarcação que transportava os caminhões frigoríficos flutuava pela rota de desvio de fiscalização da base e foi interceptada em uma ação que envolveu equipes das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e da Secretaria do Estado de Fazenda (Sefa).

Embarcação transportando os quatro caminhões frigoríficos com destino a Benevides (Foto/Alexandre Puget/Segup)

As 128 toneladas foram transferidas para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), em Belém, e chegaram à capital na manhã de hoje (22). Na avaliação, a equipe da agência constatou falhas na qualidade do alimento.

"O produto estava sendo produzido em Anajás, sem inspeção sanitária de nenhuma forma. Isso caracteriza uma fraude, sem nenhuma análise laboratorial que comprove o consumo adequado para pessoas", afirmou o fiscal Gustavo Amaral.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Fluvial (DPFLU), que autuou os responsáveis pela carga de açaí para prestar depoimentos."No momento vamos analisar, passar para uma indústria de inspeção e verificar se a carga pode ser repassada para doação ou se será descartada”, complementou o fiscal.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)