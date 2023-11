PRF apreende 46 mil maços de cigarros contrabandeados, em Castanhal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (16), cerca de 46 mil maços de cigarro contrabandeados, durante fiscalização de combate ao crime no quilômetro 54 da BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará.

Por volta das 4h25, a equipe da PRF abordou uma van. Durante os procedimentos de fiscalização, a polícia solicitou ao condutor a documentação do veículo e da carga transportada.

Ao ser questionado sobre a carga, o motorista informou que estava transportando cigarros e que não possuía nenhuma documentação que comprovasse a legalidade da mercadoria, além disso, disse que embarcou em Santa Izabel do Pará com destino a Castanhal.

Após verificação dos produtos transportados, foi constatado que se tratava de marcas de cigarros que são comercializadas sem registro da ANVISA, ou seja, de forma ilegal.

Diante dos fatos, o cigarro foi apreendido e encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Belém, para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de contrabando.

Segundo o Art. 334-A do Código Penal, é considerado crime importar ou exportar mercadoria proibida, com pena de 2 a 5 anos de reclusão.