Carga de 26 m³ de madeira ilegal é apreendida pela PRF, em Trairão

Cerca de 26 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos na BR-163, no municipio de Trairão, sudoeste do Pará, na noite de quarta-feira (6). Tudo ocorreu durante uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a caminhões de grande porte, no quilômetro 625 da via.

VEJA MAIS

De acordo com o relatório policial, por volta de 19h os agentes faziam uma verificação de rotina na documentação de veículos de carga no local. Eles abordaram um caminhão Volvo/VM 270, que transportava madeira de diversas espécies em tábuas e pranchas. No entanto, durante os procedimentos de análise do documento da madeira, o condutor não apresentou nenhuma via que comprovasse a legalidade da carga.

Diante dos fatos, a madeira foi apreendida e encaminhada à autoridade ambiental competente. O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer em juízo quando convocado, em tese, por crime ambiental.