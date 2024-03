PRF resgata aves silvestres dentro de gaiolas durante fiscalização em Cachoeira do Piriá

Três pássaros silvestres foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de segunda-feira (4), durante fiscalização no quilômetro 271 da BR-316 no município de Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará.

Por volta de 21h40, uma equipe da PRF, abordou um veículo Chevrolet Onix e durante os procedimentos de fiscalização, constatou que o condutor e dois passageiros estavam transportando três aves silvestres da espécie Oryzoborus angolensis, popularmente conhecida como Curió, em gaiolas. As aves não possuíam a documentação necessária que comprovasse a legalidade de sua posse.

Questionado pelos policiais, o condutor afirmou que um dos passageiros era o proprietário das aves. Segundo a PRF, eles alegaram ainda que estavam viajando da cidade de Acará, nordeste do Estado, com destino a Godofredo Viana, no Maranhão, onde residiam.

Diante dos fatos, as aves resgatadas ficaram à disposição do órgão ambiental competente e os envolvidos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em juízo quando solicitados, em tese, por crime ambiental.