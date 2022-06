Carga com animais silvestres que saiu de Belém é interceptada pela PM no Tocantins

Na terça-feira (7), um carregamento com mais de 40 animais silvestres foi interceptado pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) em Palmas, no Tocantins. Segundo o portal Conexão Tocantins, os animais foram despachados de Belém no dia 30 de maio em direção a São Paulo.

Conforme constatou a equipe de policiais, a maior parte dos animais estavam mortos. Apenas 12 ainda se encontravam com vida. Entre os bichos transportados estavam jiboias, tracajás, jabutis, lagartos, aranhas caranguejeiras, escorpiões e 40 frascos com ovos de tarântulas e outras espécies não identificadas.

Os animais mortos foram apresentados pela equipe do BPMA na Delegacia da Polícia Civil. Os responsáveis pelo transporte podem ser responsabilizados criminal e administrativamente com multa estimada em R$ 236 mil, além de serem autuados por maus tratos.

Já os animais vivos foram encaminhados ao centro de fauna do Instituto Natureza do Tocantins (Naturantins), onde devem ser avaliados e destinados conforme a legislação prevê.

A Polícia Militar do Tocantins não informou quem seriam os despachantes ou os destinatários da carga.