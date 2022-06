Chuvas em Pernambuco: cantora abandona estúdio para salvar 14 animais

A catástrofe e destruição provocadas pelas chuvas e alta dos rios em Pernambuco deixaram centenas de pessoas desabrigadas. Entre os diversos casos emocionantes e tristes, um relato com final feliz comoveu e trouxe um pouco de alívio a internautas nesta quarta-feira (8). A imagem do reencontro da cantora Mary Rosa com seu cão de estimação Bolt viralizou após o pet sobreviver à enchente.

Mary Rosa foi quem conseguiu salvar o próprio cãozinho. No último sábado (28), ela perdeu todos os bens de sua casa, inclusive os instrumentos e material que usava para fazer shows. Porém, em um ato de bravura, evitou que 14 animais - Bolt, a cadela Branquinha e mais 13 gatos - morressem. Mary retirou todos os bichos da casa, que estava inundada quase até o teto, e usou um recipiente para que pudessem boiar.

“Meus cachorros colocavam as patas pela janela e não conseguiam achar chão! Ficavam uivando, desesperados. Quando meu marido me levou nadando até a outra ponta (uma casa vizinha com saída para a avenida principal do bairro), a correnteza fazia uma espécie de redemoinho. O medo era de ser puxada pelo rio”, conta.

Com a ajuda do marido, que sabe nadar, a cantora levou os cães e os gatos para o terreno de um morador em uma parte mais alta do bairro. Os animais ficaram lá durante a noite, enquanto Mary e o marido tentavam salvar objetos da casa e monitoravam o volume do rio. Ela só voltou a ver os animais quando amanheceu e o registro do momento foi feito.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)