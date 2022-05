Chuvas provocaram 100 mortes em Pernambuco; há 16 desaparecidos e mais de 6 mil desabrigados

Pelo menos cem pessoas morram após as fortes chuvas que atingiram Recife, capital pernambucana, e cidades vizinhas, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Ainda há 16 desaparecidos, sendo que 14 estão soterrados na região da Grande Recife e as outras duas teriam sido levadas pelas enxurradas em Jaboatão Centro e Paratibe. Outros 6.198 habitantes de Pernambuco ficaram desabrigados após a tragédia. As informações são do Portal UOL.

Por causa da situação, o governo estadual e 14 municípios da região metropolitana, entre eles a capital, decretaram situação de emergência, o que permite que municípios solicitem recursos do Sistema Nacional de Defesa Civil.

Além do decreto, R$ 100 milhões foram disponibilizados para os trabalhos de busca e salvamento nas áreas atingidas, assim como para obras de infraestrutura nos municípios atingidos pela chuva. Trabalham nas operações de busca 198 bombeiros de Pernambuco, 11 da Paraíba, sete de Minas Gerais, oito do Rio Grande do Norte, oito policiais militares, cem guardas municipais e 25 funcionários da Emlurb; 60 militares do Exército, 22 profissionais da Marinha e quatro policiais civis do Core/PCPE.

As fortes chuvas foram provocadas por um sistema climático conhecido como Distúrbio Ondulatório de Leste, que tem como uma de suas principais características o deslocamento da massa de ar do oceano Atlântico para o continente. Ele se movimenta em ondas. "A primeira onda vem trazendo chuvas de moderadas a fortes. O segundo movimento é caracterizado pela ausência ou reduzida precipitação. Na terceira onda, normalmente, podemos esperar chuvas ainda mais intensas", explicou o meteorologista Fabiano Prestelo, da Apac (Agência Pernambucana de Águas e Climas).

A primeira onda observada no Distúrbio Ondulatório Leste deste ano foi justamente da última terça para a quarta. Neste momento, o fenômeno está começando a se dissipar.