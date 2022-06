Chuvas em Pernambuco: buscas são encerradas após corpo da última desaparecida ser encontrado

Na manhã desta sexta-feira (3), o corpo de Mércia Josefa do Nascimento, de 43 anos, foi encontrado em Camaragibe, no Grande Recife. Ela era a última pessoa desaparecida após as fortes chuvas que atingiram Pernambuco. Com isso, as equipes de resgate encerram os trabalhos de buscas, que chegaram ao 7º dia. As informações são do G1 Pernambuco.

A tragédia deixou 128 mortos e 9.302 desabrigados, que estão em 111 abrigos temporários, em 27 cidades, segundo o governo do estado.

O número de cidades pernambucanas em situação de emergência também subiu para 31 e 51 municípios tiveram prejuízos devido às chuvas.

As buscas pelo corpo da última vítima fatal que estava sendo realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, do Maranhão e de Sergipe, e contaram com o apoio de quatro cães farejadores. Um desses cães, o labrador de cor preta chamado Zumbi, foi quem localizou Mércia, por volta das 7h30.

Rute Soares Nascimento, de 49 anos, irmã de Mércia, também morreu na tragédia. O corpo dela encontrado na segunda (30).

Já os dois filhos de Mércia, Mateus e Mirele, que estavam junto com a mãe na casa da famílias quando a barreira deslizou no dia 28 de maio, foram resgatados com vida e tiveram alta do hospital.